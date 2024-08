Black Myth | Wukong le recensioni premiano il gioco di Game Science per PS5 e PC

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di venerdì 16 agosto 2024) È appena scaduto l’embargo per ledi, con la stampa specializzata che pubblicato ledel nuovodi, assegnando al titolo dei voti positivi, seppur con qualche eccezione. Dando un’occhiata come sempre a Metacritic, l’atteso action RPG è contraddistinto al momento della stesura di questo articolo da una media voto di 82 in seguito a 47 voti registrati sul noto portale online per quanto riguarda la versione PC, ponendosi di conseguenza come un titolo che è riuscito a convincere la stampa specializzata.