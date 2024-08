Satriano in uscita ripresi i contatti Inter-Real Betis! Ha quattro rivali

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 15 agosto 2024)tra ile l’per Martin. L’attaccante nerazzurro ha rifiutato la proposta del Brest e piace in Liga. Ma gli andalusi hanno un cast piuttosto corposo.– Martinrimane indall’. L’attaccante uruguaiano lo scorso anno ha giocato in prestito al Brest, contribuendo alla storica qualificazione in Champions League della squadra francese. Tuttavia,non ha voluto accettare il ritorno in Ligue 1. Infatti, il Brest aveva raggiunto un accordo di massima con l’per un trasferimento da oltre sei milioni di euro, ma il giocatore ha rifiutato. Lui aspetta la Spagna: il, sotto questo punto di vista, ha riallacciato icon l’. A riferirlo i colleghi spagnoli di Estadio Deportivo. Madovrà fronteggiare altricandidati, tra cui anche Giovanni Simeone del Napoli.