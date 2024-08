Russia Ksenia Karelina condannata a 12 anni per tradimento Aveva donato 50 dollari associazione pro-Ucraina

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 15 agosto 2024) Roma, 15 agosto 2024 –a 12di carcere per aver50a un’caritatevole pro-. E’ quanto accaduto acittadina russo-americana di 33. Un tribunale di Yekaterinburg, in, l’ha ritenuta colpevole di “”, con l'accusa di averpoco più di 50ad una fondazione caritatevole pro-. “La corte ha giudicatocolpevole di altoe l'haa 12di carcere in un penitenziario”, è il verdetto della corte regionale di Sverdlovsk e Yekaterinburg, nella regione russa degli Urali. Per lei la pubblica accusa l'8 agostochiesto 15era in piedi nella gabbia di vetro degli imputati, con un top bianco e jeans, mentre veniva letto il verdetto, come si vede in un video pubblicato dal tribunale.