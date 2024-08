Palio di Siena contrada dell' Onda vince la prova generale

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 15 agosto 2024) E' stata lacol fantino Sebastiano Murtas, detto Grandine, sul cavallo Canarinu are ladeldi. In partenza la Civetta ha mantenuto la prima posizione fin dopo la prima curva del Casato quando l'ha superata l'che ha preso la testaa corsa per mantenerla fino al termine del terzo giro. Laè stata preceduta come da tradizione dalla sfilata del drappello dei Carabinieri a cavallo. Domani alle ore 9 è in programma la cosiddetta 'ccia' e alle ore 19 la carriera in piazza in cui le 10 contrade si contenderanno il Drappellone realizzato dall'artista Riccardo Guasco.