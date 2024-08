Padre figlia e fidanzato | tragedia in vacanza nella notte di Ferragosto finiti gravissimi in ospedale

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 15 agosto 2024) Un’esplosione devastante ha sconvolto la tranquilla località di Porto Cesareo, nel Salento, durante ladi. L’incidente, avvenuto intorno all’una del mattino in una casa vacanze, è stato causato, secondo le prime ricostruzioni, da una fuga di gas. Tre persone sono rimaste gravemente ferite nell’incidente: un uomo di 48 anni, suadi 24 anni e ildella giovane, anch’egli 24enne. Tutti e tre sono stati trasportati d’urgenza ina causa delle gravi ustioni riportate. >> “Cosa hanno trovato”. Omicidio Sharon Verzeni, l’annuncio sul compagno Sergio L’esplosione è avvenuta in un bilocale situato al piano terra di una villetta in via dei Bacini. La deflagrazione ha causato un violento incendio che ha richiesto l’intervento immediato dei vigili del fuoco del comando provinciale di Lecce.