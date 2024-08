Omicidio Verzeni usato il metodo Yara | profilato il Dna degli abitanti di Terno d' Isola

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di giovedì 15 agosto 2024) È ancora avvolto nel mistero l’di Sharon, la barista di 33 anni did'(Bergamo) uccisa a coltellate poco prima dell'una di notte tra lunedì 29 e martedì 30 luglio scorsi. Mentre i Ris di Parma stanno analizzando gli abiti indossati dalla 33enne e le tracce trovate sul suo corpo, gli investigatori hanno iniziato a profilare il Dna di diversidella cittadina bergamasca, in particolare quelli che abitano in via Castegnate, dove è avvenuto il delitto. Le profilazioni continueranno anche nei prossimi giorni e la procedura ricorda il caso diGambirasio, la tredicenne scomparsa nel novembre 2010 e ritrovata cadavere tre mesi dopo in un campo a Chignolo d'(solo tre chilometri da), quando vennero analizzati oltre 22mila dna prima di arrivare all'identità dell'assassino.