Lukaku al Napoli manca solo un dettaglio | Manna ha il piano B

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 15 agosto 2024)no pochissimi dettagli alla formalizzazione dell’acquisto di Romelu, ma ilha pronto ilB Giovanniè a Londra per chiudere definitivamente l’affare, un tormentone estivo durato fin troppo. Antonio Conte ha indicato il belga come il perfetto sostituto di Osimhen per provare a tornare ai vertici del campionato italiano. Ma fino a questo momento, ilnon è riuscito a trovare l’acquirente giusto del nigeriano, causando una fase di stallo sul mercato in entrata. Nelle ultime ore, specialmente dopo la partita contro il Modena, il club azzurro ha accelerato per l’acquisto di Romelu, a prescindere dalla cessione di Osimhen – che si spera possa arrivare quanto prima.