Hanno incontrato Manna | mercato Napoli svolta sulla pista McTominay

(Di giovedì 15 agosto 2024) Si scalda ilper quanto riguarda il centrocampo del: in queste ore sarebbe emerso un nome caldo, quello di Scott. In casasi lavora per aumenta sensibilmente il livello della rosa a disposizione di Antonio Conte. Uno dei riparti sui quali si sta maggiormente ponendo l’attenzione del club è senza dubbio il centrocampo: gli addii di Gaetano, Cajuste e Folorunsho impongono a Giovannidi trovare degli elementi in grado di dare anche numericamente delle alternative all’allenatore. Cessioni che, va detto, non sono ancora state portate in essere ma per le quali si conta di arrivare ad una quadra definitiva nel corso di pochissimo tempo: Gaetano verso il Cagliari, Folorunsho piace ad Atalanta e Lazio mentre Cajuste è diretto verso la Premier League, con l’Ipswich Town in pole nelle ultime ore.