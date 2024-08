Ferragosto due ristoranti su tre aperti | Fipe attesi 5 milioni di clienti

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di giovedì 15 agosto 2024) Asarannoduesu tre, 5di, tra preferenze culinarie e tradizioni regionali Ilsi conferma non solo come la festa più sentita dell’estate italiana ma anche come un momento cruciale per il settore della ristorazione. Secondo una recente ricerca condotta da-Confcommercio, oltre 91mila, corrispondenti al 69,2% del totale nazionale, apriranno le loro porte in questa occasione speciale per accogliere circa 5di. Pranzo di, ci siamo – notizie.comLa festività del 15 agosto si rivela un’importante occasione di ritrovo e condivisione non solo per i residenti ma anche per i numerosi turisti italiani e stranieri che decidono di trascorrere questo giorno in Italia.