Eruzione Etna pioggia di cenere vulcanica | voli sospesi fino alle 18 all’aeroporto di Catania

(Di giovedì 15 agosto 2024) L’intenso parossismo dell’verificatosi nella notte tra il 14 e il 15 agosto ha causato una ricaduta disui paesi attorno al vulcano, in particolare in direzione sud-est. Nelle immagini, la situazione a Tremestieri Etneo nella mattinata di Ferragosto, dove le persone si sono messe al lavoro già nelle prime ore della giornata per ripulire strade, marciapiedi, automobili e tetti. E proprio a causa dell’emissione diè stato chiuso lo spazio aereodi. “Si stima che le attività di volo potranno riprendereore 18:00” ha precisato la scocietà che gestisce lo scalo. Al momento sono stati deviatidi Palermo diversi. Tra questi ida Sofia, Bergamo, Napoli, Roma Fiumicino, Cracovia, Pisa, Venezia, Varsavia, Bruxelles, Cagliari, tutti Ryanair.