Arthur the King la commovente storia vera dietro al film con Mark Wahlberg

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di giovedì 15 agosto 2024)the, laalconIldithe, uscito di recente, è un’incredibiledi un corridore d’avventura la cui vita cambia per sempre dopo l’incontro con un cane randagio che lo segue durante la gara. È sorprendente che questosia basato sulle vicende reali di Mikael Lindnord. Naturalmente nel realizzarethe, sono state apportate diverse modifiche, come il luogo e il nome di Lindnord che è diventato Michael Light per consentire adi interpretare un americano. Tuttavia, non sono stati aggiunti ulteriori drammi al. “Ad essere onesti, penso che il vero affare sia stato anche a volte più drammatico. Ovviamente, si tratta di una produzione hollywoodiana. È necessario cambiare alcuni fatti e fare cose che si adattino allo schermo”, ha ammesso Lindnord a ComingSoon.