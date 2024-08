WTA Cincinnati Elisabetta Cocciaretto vince un match tosto con Montgomery ed è al secondo turno

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Una tenaceè riuscita a superare il primodel WTA 1000 dicontro la qualificata statunitense Robin, “vendicando” così la sconfitta di ieri di Martina Trevisan. Termina 7-5 4-6 6-3 in favore della giocatrice marchigiana dopo quasi due ore e mezza dipiutduro e combattuto.che è stata particolarmente brava nel primo set a reagire, è partita male subendo subito il break e andando sotto 3-1 e 4-2, ma è rientrata nel parziale tramite un game da 12 punti nel quale ha convertito la sesta palla break avuta a disposizione. Quindiha annullato una palla del 5-4 alla sua avversaria nel nono gioco e a quindici ha piazzato il break decisivo nel dodicesimo game per la conquista del primo set per 7-5.