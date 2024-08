Tra intelligenza artificiale e mondo Giuseppe Piccioni guida la giuria

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Si snoderà attraverso 7 comuni del territorio, la terza edizione del Piceno Cinema Festival, dal 29 ottobre al 7 dicembre. Una figura di assoluta eccellenza artistica impreziosirà lo impreziosirà:(foto) sarà il presidente onorario didella kermesse itinerante che, esauriti gli eventi collaterali, prenderà il via con l’evento centrale il 29 ottobre. Il regista e sceneggiatore coordinerà unaformata da addetti ai lavori, studenti delle scuole del territorio e allievi del Dams di Teramo, chiamata a giudicare oltre 250 opere arrivate da ogni angolo del; di queste sono ben 25 quelle realizzate integralmente cone concorreranno per la vittoria nella speciale sezione ’AI Innovation award’, la grande novità di questa terza edizione e in assoluto del panorama cinematografico italiano.