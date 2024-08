Torna la Caccia al cinghiale Giochi acrobatici musica e storia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Giornate clou, quelle di oggi e domani, per la 62ª “al“. Manifestazione che rievoca l’arrivo a Mondavio di Giovanni Della Rovere, nel 1474, per la presa di possesso del Vicariato, dono di Papa Sisto IV in occasione delle nozze con Giovanna Feltria, figlia di Federico da Montefeltro. Il via scatterà alle 18 con l’apertura dei laboratori degli antichi mestieri e dell’arte rinascimentale, il corteo degli armati, dei musici e dei vessilliferi del Gruppo Storico di Mondavio e l’esibizione di falconeria. In contemporanea inizieranno anche le gare di tiro con l’arco e balestra manesca valevoli per il Palio delle Contrade e, a seguire, si potrà assistere a una serie di spettacoli di giocolieri, ancelle, tamburini e spadaccini.