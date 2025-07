Nottingham Forest Up Interess in Brentford Striker Wissa

Nottingham Forest si rimette in pista per Yoane Wissa, l’attaccante del Brentford. La squadra inglese ha rinnovato il suo interesse e ha presentato una nuova offerta per il 28enne internazionale congolese, forte di un passato tentativo nel gennaio scorso. La trattativa si fa interessante: riusciranno i Menti a portare a termine questo colpo di mercato? Restate sintonizzati per gli aggiornamenti!

2025-07-10 22:48:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Nottingham Forest ha rinnovato il loro interesse a portare l’attaccante di Brentford Yoane Wissa nel terreno della città, secondo i rapporti. David Ornstein di Athletic sta riferendo che Forest ha fatto una nuova offerta per il 28enne Congo International dopo aver tentato di firmarlo a gennaio per circa 22 milioni di sterline, ma che l’offerta più recente è stata respinta. Si ritiene che Brentford stia resistendo per un’offerta migliorata per Wissa, che la scorsa stagione ha segnato 19 gol in Premier League e ha contribuito con quattro assist. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Yoane Wissa transfer news: Nottingham Forest make another bid for striker - Nottingham Forest have renewed their interest in Brentford striker Yoane Wissa; Brentford rejected a bid in January from Forest worth around £22m; Wissa joined Brentford from Lorient in 2021 for ... Secondo skysports.com

Brentford reject Nottingham Forest bid for Yoane Wissa | OneFootball - Nottingham Forest have returned with another offer for Brentford striker Yoane Wissa, but the approach has been rejected (h/t the Athletic ). Lo riporta onefootball.com