Inter ecco il tuo top player del centrocampo | tutto deciso si aggregherà a luglio alla squadra

L’Inter si prepara a scrivere un nuovo capitolo, rafforzando il centrocampo con un top player che si aggregherà a luglio. Dopo le recenti delusioni, tra la sconfitta per lo Scudetto, la finale di Champions e l’eliminazione dal Mondiale per Club, è tempo di rinascita. Con Bonny, Sucic e i fratelli Esposito già in squadra, il club si lancia verso una stagione carica di ambizioni e novità. La rivoluzione è appena cominciata, e il futuro nerazzurro promette scintille.

Dopo Bonny, Sucic e il ritorno dei fratelli Esposito in nerazzurro, l'Inter è pronta ad accogliere il suo top player del centrocampo Dopo le delusioni degli ultimi mesi, tra lo Scudetto perso all'ultima giornata, la terribile finale di Champions con il PSG e l'eliminazione dal Mondiale per Club per mano della Fluminense, c'è aria di rivoluzione in casa Inter. Arnautovic e Correa sono già andati via, sostituiti dai fratelli Esposito e il neo-acquisto Bonny, prelevato dal Parma per 26 milioni di euro, ma le novità non finiscono qui. (SerieANews – LaPresse) L'Inter vorrebbe cedere anche Mehdi Taremi dopo la sua prima stagione deludente in nerazzurro, e se Bisseck e Frattesi non sembrano essere sul mercato, è diversa la posizione di Pavard e Zielinski.

