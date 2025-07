Calhanoglu Galatasaray il presidente del club turco ‘tranquillizza’ l’Inter | Non faremo mosse che creerebbero difficoltà economiche al club

Il Galatasaray cerca di rassicurare i propri tifosi: il presidente Dursun Ozbek ha dichiarato che il club non intraprenderà mosse economiche rischiose, mantenendo così stabilità finanziaria. Mentre la trattativa per Victor Osimhen si arena, i giallorossi turchi continuano a monitorare con attenzione il mercato. La situazione rimane incerta, ma l’obiettivo del club è sempre quello di rafforzarsi senza compromettere l’equilibrio economico, garantendo un futuro solido e competitivo.

Calhanoglu Galatasaray, il presidente del club turco: «Non faremo mosse che creerebbero difficoltà economiche». Le parole di Dursun Ozbek. La pista che porta a Victor Osimhen, attaccante nigeriano del Napoli, al Galatasaray sembra essere in fase di stallo. Nonostante il club turco del Galatasaray avesse mostrato un forte interesse per il giocatore, la trattativa per portarlo in Turchia sta incontrando delle difficoltà. Il Napoli, infatti, ha fissato un prezzo molto elevato per il suo attaccante, con una richiesta di 75 milioni di euro. Questo ha causato una frenata nelle discussioni, con il presidente del Galatasaray, Dursun Ozbek, che ha recentemente dichiarato di voler mantenere una politica di prudenza finanziaria.

Osimhen glissa: «I tifosi del Galatasaray mi stanno dimostrando un amore irresistibile. Futuro? Solo in quel momento prenderò una decisione con il club» - Victor Osimhen parla del suo futuro con cautela, sottolineando l'affetto dei tifosi del Galatasaray. Dopo la finale di Coppa di Turchia, l'attaccante rivela che prenderà una decisione definitiva sul suo destino solo in un secondo momento, accendendo l'interesse dei club, tra cui la Juventus.

