Trekking al tramonto nel Parco del Partenio | escursione serale

Scopri il fascino unico del Parco del Partenio al tramonto, un’esperienza che unisce natura e magia in un’escursione serale indimenticabile. Sabato 27 luglio alle 17:00, IrpiniAvventura ti invita a partire dal Cardinal Caffè di Mugnano del Cardinale per immergerti nei colori caldi del tramonto e ascoltare i suoni avvolgenti della natura. Un’occasione perfetta per vivere un’avventura emozionante e rigenerante sotto un cielo che si tinge di magia. Non mancare!

Mugnano del Cardinale – Sabato 27 luglio, alle ore 17:00, partirà un’escursione serale nel Parco del Partenio, organizzata da IrpiniAvventura. Il punto di ritrovo è fissato presso il Cardinal Caffè di Mugnano del Cardinale (AV), da cui i partecipanti si muoveranno verso località Cucuruzzo per. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In questa notizia si parla di: parco - partenio - escursione - serale

Terapia Forestale, Parco del Partenio e Cnr lanciano progetto pilota - Il respiro del bosco si trasforma in medicina con il primo progetto pilota di terapia forestale nel Parco del Partenio, realizzato in collaborazione con il CNR.

Ciaspolate e passeggiate sulla Neve nel Parco Regionale del Partenio in Irpinia; Cosa fare nel weekend dal 7 al 9 febbraio ad Avellino: spettacoli, feste e concerti; Escursioni, Irpiniavventura organizza Una notte al rifugio Toppo del Monaco.

Parco del Partenio, ecco la K-Bike: «È solo la prima. Presto ne ... - Oltre alle bellezze naturali, per le quali non abbiamo nulla da invidiare, la nostra provincia comincia ad attrezzarsi anche ... Lo riporta orticalab.it

Il Parco del Partenio celebra 20 anni di attività - L’ente regionale con sede a Summonte, presieduto da Franco Iovino, celebra questa importante ricorrenza con una serie di eventi ed iniziative tra natura e cultura. Riporta irpinianews.it