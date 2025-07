Asllani Inter anche l’albanese nella lista dei desideri della Fiorentina | è il piano B qualora non riuscissero ad arrivare a…

Il calciomercato infiamma le discussioni: la Fiorentina punta forte a rinforzare il suo centrocampo, e tra i nomi sulla lista dei desideri spiccano quelli di Asllani e Bennacer. La strategia del club viola prevede un piano B ben definito, nel caso in cui la trattativa principale non vada in porto. Ma quali sono le mosse che potrebbero cambiare gli equilibri della Serie A? Scopriamolo.

Asllani Inter, anche l'albanese nella lista dei desideri della Fiorentina: è il piano B qualora non riuscissero ad arrivare a quel centrocampista. La ricerca di un regista per Pioli. La Fiorentina è alla ricerca di un regista per rinforzare il centrocampo di Stefano Pioli, e diversi nomi sono finiti nel mirino del club viola. Tra i profili più discussi c'è quello di Ismaël Bennacer, centrocampista franco-algerino del Milan, che è sempre stato un pupillo di Pioli. Come sottolineato dal Corriere dello Sport, Bennacer ha caratteristiche diverse rispetto a Adrian Bernabé, ma la sua presenza nel centrocampo della Fiorentina porterebbe solidità e geometria, migliorando la qualità del gioco nelle due fasi.

Calciomercato Inter LIVE: la Fiorentina insiste per Sebastiano Esposito, si allontana Hojlund, aumentano le pretendenti per Calhanoglu - Il calciomercato dell'Inter è sempre in fermento, tra trattative calde e colpi di scena. La Fiorentina spinge forte per Sebastiano Esposito, mentre Hojlund si avvicina a grandi passi.

#calciomercato È scontro Inter - #Asllani, la Società è infastidita dal rifiuto del giocatore alla destinazione Betis, club interessato all'acquisto dell'albanese. #ValentinCarboni in prestito al Genoa. Parti molto vicine. L'accordo prevede dei bonus che il Genoa rico

Torino e Fiorentina su Shpendi: Non decido io, penso al Cesena. Deluso dall'Albania, se chiama l'Italia..; Asllani e la chance in Fiorentina-Inter: l'obiettivo è non far rimpiangere Calhanoglu; Euro 2024: l'Albania è la nazionale con più italiani in campo, Milan e Inter i club più rappresentati.

Asllani Inter, non solo la Fiorentina: sondaggi dalla Spagna per il centrocampista! - Ecco chi si è inserito nella corsa all'albanese Kristjan Asllani è uno dei nomi caldi in uscita dal mercato Inter.

TS: "Fiorentina ancora su Asllani. Ma per adesso nessun'offerta all'Inter" - La Fiorentina ed il Betis adesso, si ritrovano sul mercato, e non solo perchè gli andalusi vorrebbero Rolando Mandragora.