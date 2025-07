Paredes saluta la Roma | È il momento di tornare a casa Vi porteremo sempre nel cuore

Leandro Paredes saluta la Roma con il cuore in mano, un addio carico di emozioni e gratitudine. Attraverso un video toccante sui social, l’argentino ripercorre i momenti più belli vissuti nel club che lo ha cresciuto e reso parte della sua famiglia. “Non so da dove iniziare”, confessa, lasciando trasparire tutta l’affetto che lo lega ai tifosi e alla città. Ora, con il cuore diviso tra passato e futuro, si prepara a un nuovo capitolo...

Con un video intenso e carico di emozioni, Leandro Paredes ha detto addio alla Roma e ai suoi tifosi. Lo ha fatto nel modo più diretto e umano possibile: affidandosi ai social per raccontare il suo legame con il club che lo ha accolto da giovanissimo e al quale ora rivolge parole di gratitudine e amore. “ Non so da dove iniziare ”, esordisce l’argentino. Poi il flusso dei ricordi prende il sopravvento: “Siete stati i primi ad accogliermi quando ero ancora un bambino, a dare a me e alla mia famiglia l’amore di cui avevamo bisogno per sentirci a casa, e così è stato. ROMA sarà sempre la mia seconda casa”. 🔗 Leggi su Sololaroma.it