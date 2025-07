Temptation Sarah | Sono uscita con altri due ragazzi stavamo nei parcheggi Valerio sconvolto esce dal capanno

In un intreccio di emozioni e segreti, la seconda puntata di Temptation Island 2025 ci ha messo di fronte a scoperte sorprendenti. Sarah, tra confidenze e comportamenti inaspettati, ha ammesso di aver incontrato altri ragazzi, alimentando tensioni tra lei e Valerio. La loro storia si fa sempre più complicata, tra momenti di rabbia e crisi di cuore. Continua a leggere per scoprire come si evolverà questa intricata vicenda sentimentale.

Nella seconda puntata di Temptation Island 2025, Sarah ha ammesso di essere uscita con altri due ragazzi durante la sua relazione con Valerio. "Andavamo in posti riservati come i parcheggi", ha confessato. Il fidanzato è scoppiato a piangere, si è sfogato per la rabbia e ha lasciato temporaneamente il capanno. Nel villaggio, la ragazza si è anche avvicinata al single Salvatore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: temptation - sarah - uscita - ragazzi

Temptation Island, Sarah e Valerio sono la quinta coppia ufficiale [VIDEO] - Su Temptation Island, le emozioni sono alle stelle: Sarah e Valerio sono la quinta coppia ufficiale del reality, pronti a mettere alla prova il loro amore.

Sarah, 24 anni, assistente di un medico estetico, è fidanzata da 5 anni con Valerio, 26 anni, cuoco. Sarah e Valerio avevano scritto entrambi a #TemptationIsland. Sarah vuole partecipare al programma perché in tutti questi anni le sono mancate attenzioni e le Vai su Facebook

Temptation Island Vai su X

Temptation, Sarah: Sono uscita con altri due ragazzi, stavamo nei parcheggi, Valerio sconvolto esce dal capanno; Temptation Island 2025, la guida: le coppie, i tentatori e le tentatrici; Temptation Island: Sarah e Valerio sono la quinta coppia - Temptation Island Clip |.

Temptation, Sarah: “Sono uscita con altri due ragazzi, stavamo nei parcheggi”, Valerio sconvolto esce dal capanno - Nella seconda puntata di Temptation Island 2025, Sarah ha ammesso di essere uscita con altri due ragazzi durante la sua relazione con Valerio ... Si legge su fanpage.it

Temptation Island, Sarah confessa le scappatelle: «Parlavo col mio ex, speravo di tornare con lui». Valerio si infuria - La fidanzata Sarah confessa di aver contattato e di essere uscita a prendere un caffè con due ragazzi e che il fidanzato ha ... Secondo leggo.it