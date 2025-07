Bocciate gli studentelli petalosi che casino Ursula e Valditara | quindi oggi

Se pensavate che le sfide scolastiche si limitassero a esami e voti, vi sbagliate di grosso. Oggi vi raccontiamo la storia di Marina, giovane studentessa che ha deciso di denunciare pubblicamente le ingiustizie dell’esame di maturità, firmando una lettera che evidenzia come l’umiliazione possa ancora essere parte del percorso scolastico. Preoccupati da cotanta cattiveria, siamo andati a scoprire cosa si nasconde dietro queste parole e quali sono le vere conseguenze di un sistema in crisi.

- Avete presente il giovanotto che non ha sostenuto l'orale alla maturità? Non è l'unico. La nuova eroina della buona stampa stavolta si chiama Marina e non s'è limitata a contestare il sistema di valutazione. Ha scritto una lettera, firmata anche da altri studenti, alla presidente della Commissione dell'esame di Stato per contestarne l'approccio. Sintesi brutale: "All'orale mi ha umiliata". Preoccupati da cotanta cattiveria siamo andati a leggere quali fossero le accuse. E la cosa, guardate, è decisamente più grave che lo studente salta-orale. La ragazza infatti lamenta che il colloquio d'esame non sia stato "una occasione di gioia" ma un "supplizio" con domande che sarebbero servite a "metterla in difficoltà invece che a suo agio".