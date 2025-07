Shomurodov saluta la Roma | l’uzbeko vola in Turchia ufficiale il trasferimento al Basaksehir

Dopo un percorso ricco di sfide e emozioni, Eldor Shomurodov dice addio alla Roma per intraprendere una nuova avventura in Turchia con il Basaksehir. L’attaccante uzbeko, protagonista tra promesse e gol pesanti, lascia Trigoria con il cuore pieno di ricordi e speranze. È il momento di voltare pagina: il suo prossimo capitolo si scrive ora in terra turca, pronto a lasciare il segno ancora una volta.

Dopo tre anni vissuti tra promesse, gol pesanti e prestiti in giro per l'Italia, si chiude il capitolo giallorosso per Eldor Shomurodov. Il club capitolino ha ufficializzato in data odierna la cessione dell'attaccante uzbeko all' Istanbul Basaksehir, con la formula del prestito con diritto di riscatto. Una nuova avventura per l'ex numero 14, che saluta definitivamente Trigoria e il pubblico dell'Olimpico. Dal Trabzonspor al Cagliari, tre anni tra alti, bassi e gol pesanti. Arrivato nell'estate del 2021 come attaccante dalle grandi speranze, Shomurodov aveva lasciato subito il segno con un gol decisivo all'esordio ufficiale contro il Trabzonspor, nei playoff di quella che sarebbe poi diventata la gloriosa cavalcata della Conference League 2021-2022.

