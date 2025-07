Rashford Juventus l’inglese e quel club si vogliono! Nelle prossime settimane l’affare può subire un’accelerata importante | c’è già il suo benestare! Come stanno le cose

Il trasferimento di Rashford alla Juventus potrebbe presto accelerare, con il Barcellona e l’ala inglese del Manchester United pronti a contenderselo. La trattativa è in fermento, e nelle prossime settimane si prevede un susseguirsi di contatti decisivi. Le cose stanno evolvendo rapidamente, e l’interessamento dei top club fa presagire un’estate ricca di colpi di scena. Restate sintonizzati: il futuro di Rashford potrebbe cambiare rapidamente.

