Rotary Giorgio Odello nuovo governatore del Distretto 2071 Toscana

Con entusiasmo e passione, Giorgio Odello ha preso le redini del Rotary District 2071 Toscana, unendo oltre 3.500 soci in 77 club. Nato a Genova ma livornese d’adozione, il suo impegno si traduce in una leadership forte e dedicata al servizio. Il primo impegno di Odello come nuovo Governatore segna l’inizio di un anno ricco di progetti e iniziative volte a migliorare la comunità .

Firenze, 9 luglio 2025 - Si è insediato alla guida del Distretto 2071 (Toscana) del Rotary International che comprende 77 Club in tutta la regione con oltre 3500 soci. È Giorgio Odello, 71 anni, genovese di nascita ma livornese di adozione da oltre 50 anni. È lui il nuovo Governatore distrettuale 2025-2026, che resterĂ in carica per l'annata rotariana che inizia il 1° luglio di ogni anno e termina il 30 giugno successivo. Il primo impegno di Giorgio Odello, insieme agli altri 13 Governatori di altrettanti Distretti italiani del Rotary, è stato rendere omaggio al sacello del Milite Ignoto presso l'Altare della Patria a Roma.

