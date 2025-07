WWE | Shayna Baszler chiarisce il suo ruolo dietro le quinte rende merito a Daniel Bryan

Shayna Baszler, ex campionessa NXT, rompe il silenzio sulla sua presenza nel backstage, chiarendo il suo ruolo e rendendo omaggio a Daniel Bryan. Dopo il licenziamento di maggio, le voci di un suo coinvolgimento come producer avevano alimentato curiosità e speculazioni tra i fan. Ora, l’atleta spiega le sue reali mansioni e il rispetto verso il collega, sottolineando che il suo contributo va ben oltre il ring, consolidando il suo posto nel mondo WWE in modo autentico e rispettoso.

La Baszler spiega la sua presenza nel backstage di NXT dopo il licenziamento. Shayna Baszler ha finalmente rotto il silenzio riguardo alla sua presenza dietro le quinte della WWE, mettendo a tacere le speculazioni nate dopo che il suo nome è apparso come producer durante le registrazioni di NXT. L’ex campionessa NXT, licenziata a maggio in modo inaspettato, è stata accreditata come producer per il match tra Kelani Jordan e Lainey Reid nell’episodio di NXT dell’8 luglio, lavorando insieme a Chris Girard. La notizia aveva generato confusione tra i fan, considerando il suo recente allontanamento dalla compagnia. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Shayna Baszler chiarisce il suo ruolo dietro le quinte, rende merito a Daniel Bryan

In questa notizia si parla di: baszler - shayna - dietro - chiarisce

WWE: Sorpresa in NXT, Shayna Baszler torna come producer - Una vera sorpresa arriva in WWE NXT: Shayna Baszler torna nel roster, stavolta come producer! La wrestler, nota per la sua ferocia e il record di giorni come campionessa femminile di NXT, promette di portare nuova energia e competenza dietro le quinte.

WWE: Shayna Baszler chiarisce il suo ruolo dietro le quinte, rende merito a Daniel Bryan - La Baszler spiega la sua presenza nel backstage di NXT dopo il licenziamento Shayna Baszler ha finalmente rotto il silenzio riguardo alla sua presenza dietro le quinte della WWE, mettendo a tacere le ... Riporta zonawrestling.net

Ex star della WWE vista dietro le quinte durante un episodio di NXT - Solo due mesi dopo, Shayna Baszler è stata vista dietro le quinte durante la trasmissione del WWE NXT dell´8 luglio, ma non era sul ring, bensì era lei a orchestrare tutto. Scrive worldwrestling.it