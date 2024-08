Rolo grave pensionato dopo schianto tra due auto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 14 agosto 2024)(Reggio Emilia), 14 agosto 2024 - Undi 71 anni è rimastomente ferito in un incidente accaduto verso le 7,30 di stamattina sulla strada provinciale 46, all’altezza dell’abitato di, dove si sono scontrate due. Coinvolte una potente Bmw, che avrebbe tamponato la vettura su cui si trovava il 71enne, probabilmente in fase di rallentamento per svoltare. L’impatto è stato violento, con il veicolo del, un Pajero, che ha letteralmente travolto una decina di metri di guard rail per poi finire nel fossato laterale. Alcuni passanti hanno dato l’allarme ai soccorsi, facendo intervenire sul posto l’’ambulanza della Croce rossa di Fabbrico, l’infermieristica di Correggio, l’medica di Novellara e anche l’elisoccorso di Parma, atterrato in un campo vicino al luogo dell’incidente. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Guastalla.