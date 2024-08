Napoli Auriemma e Del Genio dicono che…

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 14 agosto 2024) IlDi seguito quanto commentato su Facebook da Raffaele. Piccolo riepilogo del mercato fatto dalnon più tardi di un anno fa: Lindstrom preso per 32 milioni dall’Eintracht, Ngonge preso per 18 milioni dal Verona, Cajuste preso per 12 milioni dallo Stade Reims. Natan preso per 10 milioni dall’RB Bragantino, Mazzocchi preso per 3 milioni dalla Salernitana, Traorè prestito di 5 milioni dal Bournemouth, Dendoncker prestito di 300k dall’Aston Villa. Ad oggi, adovrebbero rimanere Ad oggi i superstiti dovrebbero essere solo Ngonge e Mazzocchi, arrivati a gennaio, mentre gli altri (Natan e Cajuste sono in uscita) sono stati rapidamente ceduti. Tradotto in soldi, circa 60 milioni spesi in maniera dissennata, all’interno di una finestra di mercato alla quale qualcuno aveva attribuito voti da 8 a 10.