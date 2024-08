Mancino è il vincitore del Premio Botteghe d’Autore

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Mercoledì 7 agosto si è svolta ad Albanella (SA) la 18° edizione delsi è aggiudicato la 18° edizione delcon il brano “Colpa del mondo”. Ivo, alias, classe ‘98 nasce nel grembo di una terra arsa dalla cultura, i Campi Flegrei. Il suo stile fonda radici nel teatro e nel cantautorato Italiano abbracciando il pop, il folk-rock e l’amore per la chitarra. L’urgenza di salire su un palco e suonare diventa predominante nel 2016, con l’inizio di un’attività di live in solo voce e chitarra e facendo da apertura ad artisti come Flo, Francesco Di Bella, Daniele Sepe, Gnut, Pino Scotto, Tommaso Primo, Galoni ed altri ancora.