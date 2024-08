MAI STATA MEGLIO di Monica Heisey | recensione

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Maiè una commedia romantica dal sapore agrodolce, scritta daedita HarperCollins, traduzione a cura di Bianca Rita Cataldi. Un romanzo rivolto a tutte le donne, una lettera d’amore verso noi stesse, una coccola per tutte le lettrici in cui immedesimarsi. Invitandoci a riscoprire il self-love, di cui spesso ci dimentichiamo. Trama Maggie è una ragazza di 29 anni, al verde e che sta affrontando la fine del suo matrimonio con Jon, durato appena 608 giorni. Tra alti e bassi nella sua vita, il divorzio sarà un occasione per ricominciare ad esplorare e fare nuove esperienze, riprendendo in mano la sua vita. Adesso avrà il tempo per capirecosa vuole fare della sua vita, coltivare nuovi hobby e sport, e appuntamenti, interfacciandosi per la prima volta anche con lo strano mondo delle app di dating.