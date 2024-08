La nuova vita di Orsato | la Russia gli affida un ruolo di primo piano lui accetta… poi rifiuta

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Giallo sulla proposta della Federcalcio arbitrale russa a Daniele. All’ex arbitro italiano è stato proposto ildi consulente tecnico della Commissione arbitrale russa. La notizia è stata data dalla stessa Federcalcio dellache ha inserito l’ex fischietto italiano nell’organigramma in qualità di “esperto” nella commissione presieduta dal serbo Milorad Mazic. Presenti, tra i membri anche, altri ex arbitri internazionali di alto livello come l’argentino Nestor Pitana, il turco Cuneyet Cakir e l’uzbeko Ravshan Ermatov. Dopo l’ok iniziale, secondo quanto riporta Sky Sport,avrebbe fatto marcia indietro declinando la proposta nonostante l’ok non avrebbe pregiudicato altre funzioni.ha chiuso la sua carriera da arbitro agli ultimi Europei 2024 dirigendo 4 partite, l’ultima il quarto di finale tra Svizzera e Inghilterra.