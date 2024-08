Jeff Jarrett il jolly delle storie

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Ho notato che in tanti si sono stupiti di vederenel main event di Dynamite. Uno stupore che si porta dietro in tutta la sua carriera, sin da quando Vince Russo decise di promuoverlo nelle zone che contavano in WCW. Per quanto fosse piccolo, però, risultò sempre funzionale alleda raccontare.è un. Dove lo metti, sta. Lavora per il bene, sebbene la qualità oggi non sia più così interessante. Ed anzi, per tanti anni si è volutamente rinchiudere in segmenti visti, mangiati e vomitati tutti uguali. Per questo il pubblico fatica a vederne l’utilità, memoretroppe invasioni ai danni di atleti più giovani e meritevoli. Soprattutto in TNA. Eppure il main event con Bryan Danielson è stato meritevole. Non un matchone, ma dallo storytelling buono, ben gestito, nel rispetto dei ruoli.