Il principe William e Kate Middleton alla festa di matrimonio ballarono scatenati sulle note di Grease Mentre gli altri royal

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Il 29 aprile 2011 ilsi sposavano nell’abbazia di Westminster, a Londra, sotto lo sguardo di più di due miliardi di persone incollate davanti allo schermo delle televisioni di tutto il mondo. Fu uno dei matrimoni del secolo, seguito da un ricevimento a palazzo e da un party, molto più informale, a Buckingham Palace.sposidi “” Laserale per celebrare le nozze dei due vide la presenza non solo dei parenti più stretti ma anche di vari amici degli sposi, per un totale di 300 invitati. Si svolse a Buckingham Palace, nella Sala del Trono, e andò avanti fino a notte fonda.