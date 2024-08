Il metodo 5-3-1 rivoluziona le relazioni | ecco come lo usano per sopravvivere ai momenti critici

Leggi tutta la notizia su eccellenzemeridionali

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Il5-3-1leloperaiTi sei mai chiesto quanto possono valere le tue amicizie e le tuesociali per sentirsi meglio?una tecnica, il5-3-1, che potrebbe davvero cambiare le cose nella tua routine. Le nostre amicizie e i legami con le persone sono davvero il sale della vita, e non è solo un modo di dire. Oggi che siamo tutti incollati agli schermi, tenere vivo il calore umano è diventato fondamentale. E c'è chi dice che il5-3-1 può essere un toccasana per le nostre giornate. Che cosa vuol dire? È piuttosto semplice: ci si impegna a sentire cinque persone diverse a settimana, si stanno vicini a tre amici cari per avere un sostegno quando serve, e si dedica un'ora al giorno a coltivare questi rapporti.