Fermo ennesimo bivacco a Villa ex Lattanzi | denunciati tre occupanti

(Di mercoledì 14 agosto 2024), 14 agosto 2024 – Aveva occupato abusivamente ‘’, notadi lusso di Porto Sant’Elpidio, gli agenti della Questura dihanno provveduto allo sgombero. L’operazione è stata portata a termine nei giorni dall’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, che ha provveduto allo sgomberato dell’stabile occupato abusivamente. Più specificatamente si tratta della nota ‘, struttura di lusso molto conosciuta a Porto Sant’Elpidio che oramai da qualche anno versa in condizioni di abbandono, ma che è tornata agli onori della cronaca essendo diventata un punto di ritrovo per ladruncoli e per soggetti che la occupano abusivamente.