De Siervo | Serie A continua la battaglia contro la pirateria!

(Di mercoledì 14 agosto 2024) L’amministratore delegato della LegaA Luigi Deha commentato l’iniziativa proposta per combattere lanelle prime due giornate di campionato. Anni decisivi per il futuro del calcio. LOTTA – Laall’illegalitàper la LegaA, Luigi Dene parla in questo modo: «Per la quinta stagione consecutiva promuoveremo su tutti i campi la nostra campagnalaaudiovisiva, una piaga gestita dalla criminalità organizzata che ogni anno causa oltre 300milioni di euro di danni ai Club, al calcio italiano, agli operatori televisivi e a tutti coloro che lavorano nel settore. Ma non solo: i pirati derubano i loro stessi clienti di dati, foto, video e soprattutto uccidono le passioni, danneggiando il tifoso vero, quello che paga regolarmente un abbonamento per seguire la propria squadra del cuore.