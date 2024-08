Calcio Aesse Senigallia le date di inizio dei corsi del settore giovanile

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Dal 26 agosto al 2 settembre iniziano iper bambini e ragazzi dai 5 ai 16 anni. La società saluta i ragazzi che non faranno parte della rosa di Seconda Categoria, 14 agosto 2024 – Sta per entrare nel vivo la stagione 2024-2025 dell’. La società, infatti, rende note ledideidele saluta chi non fa più parte della prima squadra. LedelParlando del, tra il 26 agosto e il 2 settembre inizieranno idedicati a bambini e ragazzi dai 5 ai 16 anni. I primi ad iniziare saranno i Giovanissimi 2010-2011 lunedì 26 agosto al “Bianchelli”, mentre il giorno dopo martedì 27 agosto sarà la volta degli Allievi 2008-2009 presso il campo sportivo di via Capanna.