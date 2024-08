Biasin | Inter ha rinnovato e non venduto giocatori La continuità

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 14 agosto 2024) L’in una sola sessione di mercato hail contratto di tre big, di cui due-chiave e l’allenatore. Fabrizionon lo dimentica e scrive questo su X. CONFERME – Un’estate povera di nuovi acquisti, anzi di sorprese visto che Piotr Zielinski e Mehdi Taremi erano già sicuri prima di luglio di vestire la maglia nerazzurra. Fabrizionon ha dimenticato però le mosse della dirigenza e di Oaktree per il futuro: «Ci si concentra sempre sul mercato in entrata, è normale, ma l’quest’estate ha: il suo tecnico (Inzaghi), il suo capitano (Lautaro Martinez), il suo vice-capitano (Barella). E non hanessuno dei suoi gioielli. Laè da sempre il migliore acquisto».