Atalanta a Varsavia una rosa giovane e ‘fatta in casa’ | 10 su 23 vengono dal vivaio

(Di mercoledì 14 agosto 2024)(Polonia). Quando si parla di senso di appartenenza e identità,vuol dire settore giovanile. D’altronde ilnerazzurro nel corso degli anni ha prodotto fior di gioielli di cui non c’è alcun bisogno di fare nomi, anche perché se volessimo rendere giustizia a tutti non si finirebbe più. Quando vuole fare un esempio di‘ideale’, Gian Piero Gasperini cita sempre lapresente nel quarto di finale con il PSG. Una prima squadra con un nucleo forte di 16-17 giocatori e poi tanti aggregati del settore giovanile. Per la Supercoppa europea contro il Real Madrid, vuoi per questioni di mercato, vuoi per infortuni o per altro, ladi 23 giocatori su cui fa affidamento il tecnico ha una fortissima impronta ‘Zingoniana’, per coniare un neologismo.