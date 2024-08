Assegno unico ecco le date di agosto 2024 | a chi spetta e le maggiorazioni

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Adè in arrivo l’per milioni di famiglie. Questo bonus universale per i figli rappresenta la principale misura di sostegno alla genitorialità e alla natalità, ed è destinato alle famiglie con figli a carico. Secondo il calendario pubblicato dall’Inps, ledi accredito per il mese disono previste per il 16, 19 e 20. Quando arriva l’e a chiAnche adverrà accreditato l’importo dell’e Universale, destinato alle famiglie con figli a carico. Ledi accredito persono: 16, 19, 20. Per i mesi successivi,lepreviste: Settembre: 17, 18, 19 settembre Ottobre: 16, 17, 18 ottobre Novembre: 18, 19, 20 novembre Dicembre: 17, 18, 19 dicembre Il sostegno è calcolato in base all’Isee, l’indicatore della situazione economica familiare presentato dai genitori al momento della domanda.