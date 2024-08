Un mare di stelle a Forte dei Marmi raccolti oltre 3mila euro per la Misericordia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 13 agosto 2024)dei, 13 agosto 2024 – La notte di San Lorenzo ha portato un contributo di solidarietà. La serata “Undi”, promossa dalla pittrice Elisabetta Rogai al Ristobeach del bagno Giovanna adei, ha infatti permesso di consegnare un assegno di 3.070per contribuire all’acquisto di un’ambulanza per ladi Vittoria Apuana. Un ottimo risultato per l’iniziativa - che punta a ripetersi in futuro - resa possibile grazie al sostegno e alla generosità di Stefano Fassina, titolare del ristobeach (che ha donato la quasi totalità dell’incasso delle prenotazioni), e di numerosi sponsor.