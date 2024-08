‘The Bear 3’ Jeremy Allen White | Molte sfide Carmy? Vorrei avere il suo perfezionismo

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di martedì 13 agosto 2024) Tutto è pronto per la terza stagione di The, che debutta su Disney+ il 14 agosto. I nuovi episodi della serie FX – stando alla sinossi ufficiale – seguiranno CarmenBerzatto, Sydney Adamu e Richard Richie Jerimovich «intenti a fare tutto il possibile per portare ad alti livelli The– il loro vecchio locale trasformato in un raffinato ristorante – e nello stesso tempo a lottare per rimanere in attività. Ogni giorno, nel settore della ristorazione, è una battaglia persa in partenza.si impegna più che mai e pretende l’eccellenza dai propri collaboratori, che fanno del loro meglio per cercare di stare al suo passo». Su quanto accadrà nella nuova stagione, il cast in conferenza stampa ha evitato scrupolosamente qualsiasi spoiler. «fa ciò che fa di solito – dice– si immergerà nel suo lavoro, mettendosi alla prova.