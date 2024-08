Tennis Paolini | Una medaglia olimpica è universale spero di tenere a lungo questo livello

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 13 agosto 2024) Jasminetornerà in campo a Cincinnati dopo lad’oro conquistata a Parigi 2024 ed ha fatto un bilancio della stagione in occasione del Media Day: “E’ stato un anno pazzesco, mai mi sarei immaginata di vincere un oro olimpico e di giocare due finali Slam. Sono veramente contenta,diil più apossibile perché mi sto divertendo, sto vivendo tante nuove esperienze, tutte molto belle e entusiasmanti“. In merito alla settimana vissuta a Parigi, invece: “E’ stata un’esperienza molto diversa e significativa per me. Unad’oro ai Giochi credo sia il maggior riconoscimento per ogni atleta, è qualcosa di più globale rispetto a uno Slam che ha attenzioni prevalentemente dal mondo del. Unainvece è, credo sia un raggiungimento pazzesco che terrò sempre con me e farlo con Sara vale ancora di più“.