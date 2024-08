Telefoni in tilt per colpa dei ghiri

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 13 agosto 2024) Forti disagi nei Comuni di Pieve Santo Stefano, Badia Tedalda e Sestino per la mancanza di copertura da parte della Tim. Motivo? I roditori che danneggiano il cavo in fibra ottica; dito puntato in particolare sui, che salgono sugli alberi e iniziano a mangiare pezzi di cavo (che evidentemente non è a prova di roditori) della linea proveniente dal Casentino, ragion per cui le interruzioni potrebbero essersi verificate anche in più punti. A Sestino ci è stato fatto notare che quello di ieri era il terzo giorno consecutivo privo di collegamenti e che negli ultimi due mesi è accaduto spesso al mattino, fin quasi al ripristino intorno alle 12; a Pieve Santo Stefano è invece la terza volta da fine giugno a oggi e il paese è rimasto senza segnale dalle 14 di domenica fino alle 14.30 di ieri, quindi per 24 ore di fila.