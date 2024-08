San Martino in Rio furto notturno alla farmacia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 13 agosto 2024) Sanin Rio (Reggio Emilia), 13 agosto 2024 - Ormai non passa notte che nella Bassa non vengano commessi dei furti ai danni di esercizi commerciali. La notte scorsa è stata presa di mira laSan, in via Rubiera a Sanin Rio, alle porte del centro storico del paese. L’rme è scattato poco prima delle quattro, con l’intervento della vigilanza privata e dei carabinieri. I ladri stavolta hanno puntato al fondo cassa, per un bottino che risulta essere piuttosto esiguo. Sono stati però lasciati danni strutturali per le conseguenze al registratore di cassa e a un computer, gravemente compromessi nell’azione legata al. Per entrare i ladri hanno forzato una porta. Sono in corso accertamenti per valutare con esattezza l’entità del danno, ma anche per cercare di individuare gli autori del