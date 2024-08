Prato la morte del 19enne diventa un caso di omicidio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 13 agosto 2024), 13 agosto 2024 – Ladi Hu Lipeng, ilcinese trovato morto in strada adomenica scorsa poco dopo le 23,undi. Gli inquirenti hanno infatti escluso la prima ipotesi che era stata avanzata, quella del suicidio, e hanno aperto un fascicolo per, al momento senza indagati. Nel pomeriggio si svolgerà l'autopsia, con la procura che ha affidato l'incarico alla dottoressa Luciana Sonnellini. La famiglia del ragazzo si è affidata all'avvocato Tiziano Veltri, e ha deciso di non nominare un consulente di parte. Stando alla prima ricostruzione, il giovane è morto dopo esser precipitato dal terzo piano di un palazzo in via delle Badie, nel quartiere di Grignano, dove si trova l'appartamento di un connazionale.