Porti AdSP Mtcs | Il porto di Roma verso i 35 milioni di crocieristi

(Di martedì 13 agosto 2024), 13 ago. (Adnkronos) - Si conferma lo straordinario trend del mercato delle crociere per il principale scalo portuale del network regionale. Con all'orizzonte il nuovo, storico, record annuale dei 3,5di passeggeri, il primo semestre del 2024 fa registrare un incremento del 14,3% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Civitavecchia si caratterizza sempre più come 'home port'; continua a crescere, infatti, la percentuale di(+16,8%) che iniziano e terminano la crociera neldi, rispetto ai transiti che, negli anni passati, hanno sempre fatto la parte del leone. In sostanziale aumento anche il numero degli accosti delle città galleggianti che si aggira intorno al 9% con 27 accosti in più rispetto al primo semestre del 2023.