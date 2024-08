Pisogne crolla il tetto di un capannone e cadono due operai | sono gravissimi

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 13 agosto 2024) Duerimasti gravemente feriti dopo essere precipitati daldi unche èto sotto i loro piedi. L’incidente sul lavoro è avvenuto martedì mattina intorno alle 9.30 in via Provinciale nella frazione Gratacasolo di, comune bresciano al confine con la nostra provincia. I due uomini, uno di 37 anni e l’altro di 44, stavano lavorando in cima all’edificio quando la struttura all’improvviso ha ceduto.caduti da un altezza di almeno 5 metri e i colleghi li hanno trovati entrambi in stato di incoscienza. L’allarme è arrivato all’Agenzia regionale di emergenza urgenza e sul postostate inviate in codice rosso – il più grave – due ambulanze e un’automedica.