Pallamano A Gold Publiesse Chiaravalle continua la dinastia dei Cuello | ecco Francisco

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di martedì 13 agosto 2024) Il classe 2004 terzino/centrale è fratello minore di Agustina e Juampy, già in organico: “Laè una società attenta ai dettagli. Mi hanno accolto in maniera straordinaria”, 13 agosto 2024 – Altro bel colpo messo a segno dalladel Presidente Maltoni che regala a Mister Guidotti la giovanissima promessa della nazionale Argentinain vista dello storico esordio in serie Ail prossimo 7 settembre contro la corazzata Siracusa. E sono tre iin rosa. Dopo Agustina che milita per il terzo anno nella squadra femminile di serie A2 e l’arrivo di qualche settimana fa del fratello maggiore Juampy (uno dei migliori terzini della passata stagione di serie A),sposare il progetto della squadrase. Nato a Mendoza nel 2004, dove inizia a giocare fin dall’età di 8 anni, è terzino/centrale di 195 cm.