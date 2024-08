Monteschiantello No all’ampliamento della discarica

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 13 agosto 2024) Il gruppo di opposizione ‘Uniti per San Costanzo’ (insieme in foto) si rivolge alla maggioranza e a tutte le forze politiche locali affinché si costituisca un fronte comune contro l’ampliamentodi, ubicata nel territorio di Fano, ma ad appena 800 metri in linea d’aria da San Costanzo. "Su un tema così complesso e delicato – evidenzia una nota di Milena Volpe, Omar Ciani e Lorenzo Gambioli – ci auspichiamo che tutte le forze politiche collaborino per il bene e l’interesse del Comune. Crediamo, infatti, che una sinergia tra maggioranza e opposizioni possa portare a risultati più solidi, che rispecchino le esigenze e le aspettative di tutti i cittadini.